Gletscher sind auch große Süßwasserspeicher. Schmilzt das Eis, geht auch das Süßwasser verloren, weil es am Ende meistens den Meeresspiegel steigen lässt.

Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Uni Zürich hat ausgerechnet, wie viel Süßwasser das kostet. Es schreibt im Fachmagazin Nature: Pro Jahr sind es mehr als 270 Milliarden Tonnen Eis. Das entspricht den Forschenden zufolge dem Wasserverbrauch der Menschheit über Jahre. Der Studienleiter spricht sogar von 30 Jahren, rechnet dabei aber mit einem Wasserverbrauch von drei Litern pro Person und Tag - wir verbrauchen schon mit einer Klospülung dreimal mehr.

Alarmierend an der Studie ist, dass immer mehr Eis verloren geht und auch immer schneller - insgesamt waren es fünf Prozent seit dem Jahr 2000. Am stärksten sind laut Studie in dieser Zeit die Gletscher in den Alpen und den Pyrenäen geschrumpft - um fast 40 Prozent.