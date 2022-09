Dieser Sommer zählt zu den wärmsten der Wetteraufzeichnungen - und war wahrscheinlich auch besonders schlecht für die Gletscher in den Alpen.

Ein Gletscherforscher und eine -forscherin aus Österreich berichten in einem Gastbeitrag für den ORF über erste Messergebnisse dieses Jahres. Sie berichten zum Beispiel vom Jamtalferner, der nochmal ein Drittel mehr Eis verloren hat als in anderen Extremsommern. Der Venedigerkees im Nationalpark Hohe Tauern hat demzufolge schon letzten Monat seine bisher größte Schmelze übertroffen - und schmilzt seitdem weiter. Die beiden Forschenden gehen davon aus, dass die Gletscher in diesem Jahr noch bis in den Oktober weiter abtauen könnten.

Ihrer Einschätzung nach hat das Jahr schon schlecht für die Gletscher angefangen. Schon zu wenig Schnee im letzten Winter habe die Schmelze begünstigt - er schützt das Eis sonst noch eine Zeit lang vor der Sonne. Außerdem seien Schneefälle im Sommer in den großen Höhen ausgeblieben.