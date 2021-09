Bis zu sechs Millionen Frühgeburten jährlich sind offenbar auf schlechte Luft zurückzuführen.

Das zeigt eine Untersuchung der University of California in San Francisco. Die Forschenden haben die Ergebnisse mehrerer Studien kombiniert und eine globale Gesamtbelastung von Außen- und Innenluftverschmutzung berechnet.

Vor allem die schlechte Luft in Innenräumen sorgte dabei für zwei Drittel der Belastungen. Besonders groß ist das Problem in Subsahara-Afrika und Südostasien, wo in Innenräumen viel mit Kohle oder Holz gekocht wird. Die Forschenden empfehlen deshalb, das Problem in der Schwangerschaftsvorsorge zu thematisieren. Dazu kommt aber auch schlechte Außenluft: In Süd- und Ostasien wird die auch immer wieder stark durch Waldbrände, Brandrodungen oder Staubstürme belastet.

Die Forschenden sagen: Der Kampf gegen Luftverschmutzung dort und in Subsahara-Afrika könnte dazu führen, dass die Zahl der Frühgeburten und von Babys mit Untergewicht um fast 80 Prozent zurückgeht - weltweit.