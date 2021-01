33 Tage im Jahr - so oft waren Menschen in England und Schottland 2019 betrunken.

Das ist das Ergebnis der weltweit größten Drogenumfrage. Schottland und England liegen damit an der Spitze. Ähnlich oft waren nur Menschen in Australien betrunken. Deutschland kommt auf 15 Tage pro Jahr und liegt damit im hinteren Drittel. An letzter Stelle steht Kolumbien mit knapp sieben Tagen im Rausch.

Befragung in 25 Ländern

Der Drogenbericht kommt zu dem Ergebnis, dass Alkohol im Vereinigten Königreich schädlicher sei als jede andere Droge. Mehr als fünf Prozent der Unter-25-Jährigen haben angegeben, schon mal wegen Alkohol im Krankenhaus gelandet zu sein. Weltweit liegt der Schnitt bei zwei Prozent. Für die Umfrage wurden mehr als 110.000 Menschen in 25 Ländern befragt, noch vor der Coronavirus-Pandemie.