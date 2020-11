Die Deutsche Post lässt jedes Jahr eine Befragung dazu machen, wie glücklich und zufrieden sich die Menschen selbst einschätzen. Letztes Jahr waren sie so zufrieden wie nie - die individuelle Lebenszufriedenheit wurde als ziemlich hoch bewertet. Dieses Jahr sieht der sogenannte Glücksatlas etwas anders aus. Die Lebenszufriedenheit wurde insgesamt um sechs Prozent niedriger eingeschätzt als letztes Jahr. Auch einer Skala von 0 bis 10 liegt die Zufriedenheit jetzt bei 6,74 Punkten. Das hat möglicherweise viel damit zu tun, dass die Befragung von März bis Juni gemacht wurde - also während des ersten Corona-Lockdowns.

Vor allem Frauen weniger zufrieden

Die Zufriedenheit ist am stärksten bei Frauen gesunken und bei Menschen in Westdeutschland. Dadurch haben sich Ost- und West fast angeglichen. Die Befragung zeigt aber auch, dass die meisten glauben, dass sie nächstes Jahr wieder so zufrieden und glücklich sein werden wie vor der Pandemie. 80 Prozent der Befragten sagten außerdem, sie seien froh, in dieser Situation in einem Land wie Deutschland zu leben.

Den Norddeutschen geht's am besten

Am zufriedensten sind nach eigener Aussage genau wie in den letzten Jahren auch die Menschen im Norden. Die höchsten Werte gab es wieder in Schleswig-Holstein und Hamburg. Hinten liegen Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Thüringen.