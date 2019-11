In Deutschland sind die Menschen in Schleswig Holstein offenbar am glücklichsten.

Das ist bei Befragungen für die neue Ausgabe des "Glücksatlasses" herausgekommen. Unter diesem Namen veröffentlichen Forschende im Auftrag der Deutschen Post seit Jahren, wie glücklich und zufrieden sich die Menschen in Deutschland selbst einschätzen. Hauptaussage dieses Mal: Sie sind offenbar so zufrieden wie nie in den letzten Jahren.

Höchster Wert seit zwanzig Jahren

Laut der Umfrage liegt die individuelle Lebenszufriedenheit im gesamten Land aktuell bei 7,14 auf einer Skala bis zehn. Das ist laut den Forschenden der höchste Wert seit 1989. Überdurchschnittlich gestiegen ist die Zufriedenheit demnach in Ostdeutschland. Sie nähert sich damit immer mehr dem Glücksempfinden in Westdeutschland an.

Für den Glücksatlas 2019 wurden mehr als 5000 Leute befragt. Die Umfrage soll repräsentativ die Bevölkerung in Deutschland abbilden.

Europaweit immerhin Top 10

Im europäischen Vergleich sind die Menschen in Dänemark Spitzenreiter, was häufig mit dem dortigen Verständnis von Gemütlichkeit erklärt wird. Deutschland kommt nach Daten des Eurobarometers auf Platz 10 und liegt damit klar vor Nachbar Frankreich (Platz 17). Aber zum Beispiel Briten und Österreicher schneiden etwas zufriedener ab als die Deutschen.