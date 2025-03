Kennt ihr die typische Glückskurve?

Für die galt in unseren westlichen Gesellschaften bisher: Wir erleben eine glückliche Kindheit und Jugend, dann steigen unsere Sorgen bis zur Lebensmitte, bevor im Alter wieder alles besser wird. Diese typische Glückskurve hat sich jetzt wohl verändert. Das schreibt ein britischer Forscher mit einer US-Kollegin in einem Arbeitspapier beim National Bureau of Economic Research, einer US-Nonprofit-Forschungsorganisation. Sie haben Datensätze aus sechs englischsprachigen Ländern analysiert - und zwar aus Großbritannien, den USA, Kanada, Australien, Irland und Neuseeland.

Dabei kam raus, dass sich ältere Menschen in den vergangenen Jahrzehnten relativ gleichbleibend gut fühlen - allerdings geht es jüngeren, vor allem Frauen, seit einigen Jahren zunehmend schlechter. Sie sind weniger zufrieden mit ihrem Leben und insgesamt weniger glücklich. Diese Entwicklung hat laut den Forschenden etwa im Jahr 2013 begonnen, also schon vor der Corona-Pandemie. Zugenommen haben auch psychische Probleme wie Ängste und Depressionen. Das könnte besonders an Smartphones und Social Media liegen.

Laut den Forschenden ist dringend mehr Forschung nötig, um rauszufinden, was wirklich die Ursachen des wachsenden Unglücks sind - und um Strategien dagegen zu finden.