Das haben sie jetzt schon zum zweiten Mal in Folge Schwarz auf Weiß bekommen, im World-Happiness-Report. Der Bericht wurde zum Weltglückstag bei der Uno vorgestellt. Demzufolge ist der Norden Europas gerenell eine sehr lebenswerte Region: Die Plätze zwei bis vier belegen Dänemark, Norwegen und Island.

Forscher analysieren jedes Jahr, wie glücklich die Menschen in 156 Ländern sind. Dafür machen sie Umfragen in der Bevölkerung und vergleichen Faktoren wie das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, die Lebenserwartung und Korruption in Politik und Wirtschaft.

Am unglücklichsten sind die Menschen dem Bericht zufolge im Südsudan, in der Zentralafrikanischen Republik und in Afghanistan. Deutschland belegt Platz 17, die USA Platz 19.