Forschende der Universität Zürich haben dafür hunderte Bodenproben aus 26 Ländern untersucht. Dabei fanden sie nicht nur auf landwirtschaftlichen Flächen Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, sondern auch in Wäldern und auf Wiesen. Das berichtet das Forschungsteam in der Fachzeitschrift Nature. Vermutet wird, dass der Wind Sprühnebel verteilt hat.



Laut der Studie ist das ein Problem, weil Pestizide nicht nur Schädlinge bekämpfen, sondern auch nützliche Bodenorganismen. Betroffen sind der Untersuchung zufolge etwa wichtige Pilze, die sich mit den Wurzeln von Nutzpflanzen verbinden und ihnen helfen, Wasser und Nährstoffe aufzunehmen.



Die Forschenden kritisieren mit ihrer Studie auch Pläne der EU, die Vorgaben für Pflanzenschutzmittel zu lockern.