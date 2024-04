Jedes Jahr wandern mehr als eine Million Gnus in der ostafrikanischen Savanne.

Sie gehen von der Serengeti in Tansania in die Masai Mara in Kenia - und umgekehrt. Es ist ein beeindruckendes Naturspektakel. Inzwischen sind die Wanderrouten aber immer häufiger unterbrochen - von Straßen, Zäunen oder menschlichen Siedlungen. Das gleiche Problem haben Gnus, die in Botsuana in Südafrika in der Kalahari-Wüste wandern.

Das sorgt dafür, dass viele Gnus gar nicht mehr auf Wanderschaft gehen. Und das hat negative Folgen. Forschende warnen, dass Tiere, die nicht länger wandern, obwohl sie das früher getan haben, weniger gesund sind als die, die weiter wandern. Die genetische Vielfalt wird geringer, weil es mehr Inzucht in der Herde gibt. Das hat Einfluss auf die Fruchtbarkeit - und auf die Überlebensrate.

Die Forschenden sagen, wenn man das langfristige Überleben von wandernden Tieren sicherstellen will, muss der Mensch mehr Rücksicht auf ihre Routen nehmen - und dafür sorgen, dass die erhalten bleiben.