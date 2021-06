Lamas werden in Südamerika schon seit Jahrtausenden von Menschen als Nutztiere gehalten. In der sogenannten Chimú-Kultur in Peru wurden die Tiere auch als Opfer an die Götter geschlachtet.

An der peruanischen Nordküste haben Forschende Überreste von etwa 200 Lamas gefunden, die wohl bei einem religiösen Rital vor etwa 600 Jahren geschlachtet wurden. Jetzt haben sie Überreste des Mageninhalts der Tiere untersucht, um herauszufinden, was sie kurz vor ihrem Tod gefressen hatten. Dabei gab es eine Überraschung. Neben Überresten von dornigen Sträuchern und Mais fanden sich auch Spuren von gekochtem Essen – Bohnen, Chilischoten und Maniok. Die Forschenden vermuten, dass die Lamas dieses ungewöhnliche Futter wohl als Henkersmahlzeit bekommen haben.



