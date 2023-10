Wenn wir eine Münze in ein Glas mit Wasser geben, sinkt die Münze zu Boden.

Eigentlich müsste dasselbe auch mit schweren Metallen wie Gold, Platin und Rubinium in der Erdkruste und dem Erdmantel passieren. Sie müssten längst in den Erdkern gesunken sein. Sind sie aber nicht. Warum nicht, das haben Forschende aus den USA jetzt offenbar herausgefunden.

Sie haben sich auf die Annahme konzentriert, dass die Metalle erst auf die Erde kamen, als sich schon alle Erdschichten gebildet hatten. Das wäre zum Beispiel durch Einschläge von Asteroiden vor mehr als 3,6 Milliarden Jahren möglich.

Die Forschenden gehen davon aus, dass sich im teilweise geschmolzenen Erdmantel eine Übergangsschicht gebildet hat, in der sich viele Metalle ansammelten. Die haben sich mit dem Gestein verbunden, das in dieser Schicht auch vorhanden war. Dieses Gestein wurde in Millionen Jahren Richtung Oberfläche bewegt und mit ihm die angehefteten schweren Metalle.