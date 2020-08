Halbe Banane fürs Date

Die meisten Affen sind ganz schön geizig mit ihrem Futter – außer, sie gehen auf ein Date.

Das lassen neue Erkenntnisse zu Goldenen Löwenäffchen in Brasilien vermuten. Bei dieser Primaten-Art haben Forschende zum ersten Mal in freier Wildbahn beobachtet, wie junge, erwachsene Tiere ihr Futter mit Tieren aus anderen Gruppen teilen. Warum genau, dazu haben die Forschenden bisher aber nur Theorien: Es könnte sein, dass die Löwenäffchen damit soziale Beziehungen zu neuen Freunden oder Geschlechtspartnern außerhalb ihrer Familiengruppe knüpfen wollen. Die geteilte Banane wäre in dem Fall wie die Essenseinladung fürs Date. Damit wird dann quasi ausgetestet, ob jemand überhaupt zu haben und interessiert ist.

Bisher kannte man den Futter-Transfer nur von Muttertieren, die so ihren Nachwuchs ernähren, oder den Kleinen zeigen, was essbar ist.