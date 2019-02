Wer sich deshalb für was Ruhigeres wie Golf entscheidet, hat aber nicht unbedingt ein geringeres Verletzungsrisiko. Davor warnen Ärzte aus den USA in einem Fachjournal. Ihnen zufolge leiden ein Drittel bis die Hälfte aller Profi- und Amateurgolfer unter Rückenproblemen - und zwar in einem deutlich jüngeren Alter als der Rest der Bevölkerung.

Den Ärzten zufolge liegt das am Bewegungsablauf: Der Schwung des Schlägers sei in den letzten Jahrzehnten kraftvoller geworden - was dazu führe, dass die Bandscheiben und Gelenke ungleichmäßig belastet werden. Dadurch dass ein Golfer mehr als 300 Mal am Tag den Schläger schwingt, so die Autoren, erleidet er immer wieder kleine Verletzungen. Sie wundert es deshalb nicht, dass zum Beispiel Golf-Legende Tiger Woods chronische Rückenprobleme hat.