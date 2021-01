Internet per Ballon in dünn besiedelte Gegenden bringen - diese Idee will der Google-Mutterkonzern Alphabet jetzt doch nicht umsetzen.

Der Gedanke war, dass eine Internetversorgung aus der Luft einfacher sein würde als über die übliche Infrastruktur am Boden. Das Konzept hatte Google schon im Jahr 2013 vorgestellt: Dabei sollten große Ballons in der Luft umherschweben und untereinander Daten übermitteln. 2018 wurde das Projekt in eine eigenständige Firma überführt: Loon. Deren Chef hat heute in einem Loon-Blogeintrag geschrieben, dass die Idee für Internetversorgung per Ballon zwar gut sei - aber einfach zu teuer. Langfristig sei damit einfach kein nachhaltiges Geschäft möglich. Jetzt muss aufgeräumt werden, denn mehrere Dutzend Loon-Ballons sind noch in der Luft - unter anderem in Kenia, wo erst im letzten Jahr eine Kooperation mit einem lokalen Netzbetreiber begonnen wurde. Die Ballons sollen im Laufe der kommenden neun Monate zur Erde absinken und dann eingesammelt werden. Das Internet per Ballon wurde unter anderem auch in Puerto Rico nach dem Hurrikan Maria eingesetzt. Der Google-Mutterkonzern Alphabet testet Jahr für Jahr Zukunftsprojekte wie Loon für Milliarden US-Dollar, während das Google-Kerngeschäft mit Online-Werbung das Geld dafür liefert.