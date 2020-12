Nutzer sollen Street-View bebildern

Google hofft offenbar, dass in Zukunft die Nutzerinnen und Nutzer den Dienst Street-View bebildern.

Bis jetzt hat der Konzern das vor allem selbst gemacht. Damit es sich in Google Maps virtuell durch Straßen wandern lässt, wurden Kameraautos und in manchen Gegenden auch Kameraboote, -fahrräder oder -fußgänger losgeschickt.

Jetzt soll es bald jeder mit seinem Smartphone machen können. Die Google-Maps-App erhält als erstes bei Android eine Serienbildfunktion. Mit der lassen sich Straßen unterwegs abfotografieren, Google passt die Bilder dann in sein System ein. In der App soll dann an einer gestrichelten Linie erkennbar sein, dass die Bilder von einem Nutzer oder einer Nutzerin gemacht wurden – und nicht von Google selbst.