Er hat eine chemische Reaktion berechnet: nämlich, wie sich die elektrische Struktur eines Moleküls verändert, wenn seine Wasserstoff- und Stickstoffatome miteinander reagieren. Das kingt banal. Aber es ist zum ersten Mal eine Berechnung des neuen Quantencomputers, die irgendwann einmal zu sinnvollen Anwendungen führen könnte.

Ein Google-Physiker hat dem Magazin Scientificamerican gesagt, dass man das aktuelle Experiment zwar auch mit Computern aus den 40er Jahren hätte berechnen können, aber die angewandte Methode könnte künftige chemische Simulationen ermöglichen.

In der Chemie gibt es große Hoffnungen in Bezug auf Quantencomputern. Das liegt daran, dass chemische Reaktionen per se Quantenreaktionen sind - deshalb lassen sie sich gut mit einem Quantencomputer simulieren. Das könnte zum Beispiel bei der Entwicklung neuer Batterien helfen. Ihre Materialien müssen schnell miteinander reagieren, um Ladung schnell speichern und wieder abgeben zu können. Gleichzeitig müssen sie stabil genug sein, um nicht zu explodieren.

Berechnungen bei einem Quantencomputer sind anders als bei einem gewöhnlichen PC. Der rechnet mit Bits - mit Schalteinheiten, die entweder auf 0 oder auf 1 stehen. Der Quantencomputer dagegen basiert auf dem sogenannten Qubit. Dieses kann 1 und 0 gleichzeitig sein und kann damit sämtliche Werte dazwischen annehmen. Damit kann ein Quantenrechner unzählige Befehle parallel auszuführen, statt nacheinander wie ein normaler Computer.