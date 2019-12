Googles Quantenchip Sycamore hat vor kurzem Schlagzeilen gemacht, weil er zumindest eine hochtheoretische Aufgabe schneller bewältigen konnte als ein klassischer Rechner. Wie der New Scientist berichtet, ist daraus jetzt auch eine praktische Aufgabe geworden. Der Quantencomputer hat geprüft, ob eine Zahlenreihe wirklich zufällig verteilt war. Der Algorithmus kann also als Generator für Zufallszahlen dienen - sowas ist zum Beispiel nützlich für Verschlüsselung. Das hat ein Google-Forscher auf einer Konferenz in Kalifornien erklärt.

Quantencomputer können bestimmte Aufgaben besser und schneller lösen als unsere heutigen Superrechner. Das liegt daran, dass sie die Quantenphysik für sich nutzen, also die Gesetze der kleinsten Dinge. Die besagen zum Beispiel, dass sich eine Recheneinheit, ein Bit, nicht sofort zwischen 1 und 0 entscheiden muss - sie kann gleichzeitig ein bisschen von beidem sein.