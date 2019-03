Google will es Gamern in Zukunft leichter machen, in aufwändige Spiele wie "Assassin's Creed Odyssey" einzusteigen. Der Konzern hat dazu einen neuen Dienst mit dem Namen "Stadia" vorgestellt, eine Streaming-Plattform für Games. Die werden dann also nicht mehr auf dem eigenen Gerät zu Hause installiert, sondern laufen auf leistungsstarken Rechnern bei Google. Games sollen von da innerhalb von fünf Sekunden gestartet werden.

Fraglich ist aber, ob das auch bei nicht so schneller Internet-Verbindung klappt, ob es Eingabeverzögerungen gibt und welche Spielehersteller bei Stadia mitmachen. Überraschend ist Googles Ankündigung nicht. Der Konzern hatte schon letztes Jahr Versuche mit Streaming von Spielen gemacht und spielt im Gaming eine wichtige Rolle: Viele Gamer steuern Youtube für Spielanleitungen an.



Googles neuer Streaming-Dienst soll noch im Laufe dieses Jahres starten, in den USA und in mehreren europäischen Ländern. Der Konzern tritt damit in direkte Konkurrenz zu Microsoft und Electronic Arts, die ähnliche Dienste entwickeln wollen.