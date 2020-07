Bei der Frage, was Internet-Suchmaschinen wie Google anzeigen dürfen, geht die Privatspähre nicht immer vor.

Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs kommt es beim "Recht auf das Vergessenwerden" im Netz auf den Einzelfall an. Der BGH hat die Klage eines Mannes gegen Google abgewiesen. Der wollte erreichen, dass Google in seinen Suchergebnissen nicht mehr auf bestimmte Presseartikel hinweist. Darin ging es um eine Wohlfahrtsorganisation, bei der der Kläger vor etwa zehn Jahren Geschäftsführer war. Laut BGH ist in diesem Fall das Informationsrecht der Öffentlichkeit wichtiger als das Recht auf Schutz der persönlichen Daten des Klägers.

Das Gericht sollte auch über einen zweiten Fall entscheiden - der wurde aber zur Prüfung an den Europäischen Gerichtshof weitergegeben.