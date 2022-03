Einmal halb um die Erde rum, so weit ist eine Gazelle in der Mongolei in fünf Jahren gelaufen - das haben Forschende mithilfe eines GPS-Trackers festgestellt.

Das haben Forschende unter anderem vom Senckenberg-Institut für Biodiversität festgestellt, die mehrere Gazellen mit GPS-Sendern ausgestattet hatten. Und einer lieferte besonders lange Daten, fast über das ganze Leben des Tieres. So stellte das Team fest, dass die Gazelle in fünf Jahren 18.000 Kilometer weit lief. Das scheint kein Einzelfall zu sein, denn Gazellen bewegen sich in Gruppen.

Einer Studienautorin zufolge liest sich der Weg der Gazelle wie ein abenteuerlicher Reisebericht: Das Tier durchquerte die östliche Mongolei mehrfach von Norden nach Süden, lief über schneebedeckte Hügel und durch tosende Flüsse. Dabei wagte es sich häufig über Hunderte Kilometer in unbekannte Regionen vor. Als die Gazelle ein Kalb bekam, blieb sie eine Weile in einem Schutzgebiet. Im Jahr 2019 meldete der GPS-Sender schließlich den Tod der Gazelle. Ihr Halsband wurde später in der Jurte eines Hirten gefunden.

Der Lebensweg der Gazelle zeigt laut den Forschenden, wie wichtig für solche Tiere weite Landschaften sind, durch die sie ungehindert ziehen können.

Über den Weg der Gazelle wird im Fachjournal Ecology berichtet.