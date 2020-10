Auch, wenn Generationen von Schülern und Schülerinnen vielleicht widersprechen würden: Grammatik ist nützlich.

Sie hilft dabei, Dinge platz- und zeitsparend mitzuteilen. Und: Grammatik können anscheinend sogar Affen, zumindest in den Grundlagen. Ein Sprachwissenschaftler von der Uni Zürich und sein Team haben dazu Experimente mit Weißbüschelaffen, Schimpansen und Menschen gemacht. Denen haben sie Töne vorgespielt, die in einer künstlichen Grammatik aneinandergereiht wurden. Zum Beispiel mussten zwei Töne immer nacheinander kommen - manchmal waren sie aber auch getrennt durch Zwischentöne. In der Sprache wäre das sowas wie ein Einschub: Die Katze, die ein weiches Fell hat, miaut. Tatsächlich lernten im Experiment die meisten Probanden und Probandinnen - Affen und Menschen - die Regeln und reagierten, wenn sie gebrochen wurden.

Das Forschungsteam schreibt in einem Fachmagazin, dass die Grundlagen für Grammatik womöglich schon vor etwa 40 Millionen Jahren gelegt wurden.