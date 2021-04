Ein Geologie-Team hat in Chile einen neuen aktiven Vulkan entdeckt.

Er liegt im Süden des Landes, in Patagonien, etwa 80 Kilometer von der Stadt Coyhaique entfernt. Der Vulkan ist knapp 1.300 Meter hoch - etwa so hoch wie der Vesuv in Italien. Die Forschenden haben dem Vulkan den Namen Gran Mate gegeben - nach dem Mate-Tee, der in Patagonien sehr beliebt ist. Auf die Idee dazu kamen sie, weil der Kessel des Vulkans einem Kürbis ähnelt, aus dem der Mate getrunken wird.