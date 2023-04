Für die einen ist es der Höhepunkt der Rennsaison - für Tierschützer Grund zu protestieren.

Das "Grand National" bei Liverpool ist das wohl berühmteste Pferderennen der Welt. Doch es ist umstritten, weil dabei immer wieder Pferde zu Tode kommen. So auch bei der 175. Auflage des Rennens am Wochenende. Da starben drei Pferde nach schweren Stürzen.

Aktivistinnen und Aktivisten haben versucht, die berühmte Pferderennbahn zu blockieren. Sie waren über Zäune geklettert, mehrere hatten sich an Hindernissen festgeklebt. Die Polizei von Liverpool hat mehr als 100 Personen vorläufig festgenommen. Die Aktivisten forderten, dass solche Pferderennen verboten werden. Sie warfen den Organisatoren vom "Grand National" vor, den Tod der Tiere in Kauf zu nehmen.

Großbritanniens Behörde für Pferderennen schreibt in einer Mitteilung unter anderem, dass man in den letzten Jahren die Bedingungen für Mensch und Tier verbessert habe. Die Behörde will auch die aktuellen Todesfälle aufarbeiten lassen.

Laut der Tierschutzorganisation League Against Cruel Sports sind seit dem Jahr 2000 beim "Grand National" 62 Pferde ums Leben gekommen.