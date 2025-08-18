Wie wird man eigentlich ein angesagter Influencer?

Das fragt sich auch die Verhaltensbiologie mit Blick aufs Tierreich. Konkret wollte eine Forscherin der Uni Wien wissen: Warum haben manche Individuen in einer Gruppe mehr Einfluss als andere?

Mit ihrem Team hat die Forscherin vier Jahre lang eine Schar Graugänse beobachtet, und zwar konkret deren Abflüge. Welche Gans startete den Abflug, wer folgte und wie viele? Zusätzlich analysierten die Forschenden wichtige Persönlichkeitsmerkmale der Tiere.

Die Anführer sind mutig, aber zahm

Ergebnis: Nicht ranghöhere und meist aggressivere Gänse starteten die meisten Abflüge - sondern die mutigen, nicht-aggressiven Gänse. Ihnen folgten dann vor allem die erkundungsfreudigen Tiere.

Die Forschenden sagen: Die mutigen Influencer bieten der Gruppe Sicherheit bei einem Ausflug in unbekannte Gebiete. Die erkundungsfreudigen Follower nutzen diese Chance, um etwas neues zu entdecken. Daraus kann dann die ganze Gruppe lernen.

