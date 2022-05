Lärm stört nicht nur Menschen.

Bei Fischen kann darunter offenbar die Fortpflanzung leiden - das hat ein Forschungsteam am Great Barrier Reef vor Australien beobachtet. In Bereichen, in denen es weniger Lärm durch Motorbooten gab, lebten in den Nestern von Riffbarschen mehr und größere Jungtiere. Studien im Aquarium zeigten dann, dass Lärm das Verhalten der Elterntiere beeinflusste. Sobald ihnen Motorenlärm vorgespielt wurde, hörten sie auf, den Eiern Sauerstoff zuzufächeln.

Die Ergebnisse können helfen, Fischbestände am Great Barrier Reef zu schützen - und zwar durch einfache Maßnahmen, sagen die Forschenden: Motorboote sollten zum Beispiel einen größeren Abstand zu den Riffen halten und wenn sie nah rankommen, langsamer fahren, um Lärm zu reduzieren.