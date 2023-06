Die Unesco hat Australien für Fortschritte beim Schutz des Great Barrier Reef gelobt.

2021 hatte die Uno-Kulturorganisation damit gedroht, das Korallenriff von der Weltnaturerbe-Liste zu streichen. Die damalige australische Regierung reagierte mit Protest und Nichtstun. Mit der aktuellen Regierung ist die Unesco aber jetzt viel zufriedener. Die hat Ende Mai zugesagt, mehr als 2,5 Milliarden Euro zu investieren, um das Great Barrier Reef besser zu schützen. Unter anderem soll auf einem Drittel der Fläche nicht mehr gefischt werden. Für eine bessere Wasserqualität soll weniger Abwasser aus Landwirtschaft und Industrie eingeleitet werden. Auch eine Kohlemine in der Nähe wurde gestoppt. Und die Unesco lobt auch, dass sich Australien strengere Emissionsziele setzen will. Das Land ist eines der weltweit wichtigsten Kohle-Förderländer - und hat bisher den höchsten Pro-Kopf-Ausstoß an Treibhausgasen.

Die Unesco hofft, dass diese Beschlüsse das bedrohte Great Barrier Reef retten können. Im September soll die Lage noch einmal überprüft werden.