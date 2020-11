Knapp 60 Kilo Fleisch hat jeder Deutsche letztes Jahr im Schnitt gegessen.

Die Umweltorganisation Greenpeace hat eine Studie in Auftrag gegeben, um die verborgenen Kosten dieses Konsums herauszubekommen. Ergebnis: Jährlich fallen in Deutschland knapp sechs Milliarden Euro an externen Kosten an, die nicht auf dem Preisschild stehen und für die die Allgemeinheit aufkommen muss. Bei den verborgenen Kosten geht es zum Beispiel um Emissionen, die Zerstörung von Waldgebieten für den Futteranbau oder auch um die Belastung von Böden und Grundwasser durch Gülle und Pestizide. Nach Angaben von Greenpeace müsste der Erzeugerpreis für Schweinefleisch um 100 Prozent höher liegen, um die wahren Kosten der Fleischerzeugung widerzuspiegeln. Bei Rindfleisch um 52 Prozent.

Auch Biofleisch kostet zu wenig

Laut der Untersuchung fällt die Belastung für Umwelt und Klima bei Fleisch aus ökologischer Tierhaltung zwar geringer aus. Um die externen Kosten abzudecken, müsste der Preis für Bio-Schweinefleisch trotzdem um 23 Prozent höher liegen, bei Rindfleisch um 50 Prozent.

Die Studienmacher schlagen differenzierte Steuern oder eine CO2-Abgabe auf Fleisch vor, um die externen Kosten durch Umwelt- und Klimaschäden zu berücksichtigen.