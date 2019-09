Etwa 35 Aktivisten und Aktivistinnen brachten an einem Transportschiff mit Sportwagen an Bord ein Banner an. Auf dem stand "Klimakiller an Bord". Die Protestierenden blockierten stundenlang die Laderampe im Hafen.

Die Aktion richtete sich gegen insgesamt zwei Transportschiffe mit tausenden Geländelimos von BMW und Mercedes. Greenpeace kritisierte, die SUVs seien durch ihr hohes Gewicht und die großen Motoren deutlich klimaschädlicher als andere Autos.

BMW und Mercedes produzieren ihre SUVs im Ausland und lassen sie per Schiff nach Deutschland liefern.