Greenpeace macht der Modebranche schwere Vorwürfe.

In einem Report legt die Umweltorganisation dar, dass viele Modeketten auf Fast Fashion setzen und ihre Geschäfte mit so genannter Wegwerf-Mode ausbauen. Vor allem Marken wie Mango, H&M, Primark, Nike und Adidas bringen den Daten zufolge immer größere Mengen in den Markt. Nach Ansicht von Greenpeace kann das nicht nachhaltig sein. Eine Sprecherin sagte, Reparieren, Mieten und Secondhand müssten das neue Normal werden. In dem Report werden Hersteller wie Vaude und Benetton positiv erwähnt. Sie hätten angefangen, ihre Textilmengen zu reduzieren.

Kurze Produktzyklen, viel Wegwerf-Mode

Laut Greenpeace gehört die Modeindustrie zu den klimaschädlichsten Branchen, weil sie viel Müll produziert. Und das liege an schnellen Produktzyklen mit teils wöchentlich wechselnden Kollektionen. Weltweit habe sich die Menge an produzierten Kleidungsstücken in den letzten sechs Jahren verdoppelt. Gleichzeitig werde ein Kleidungsstück nur noch halb so lang getragen wie vor 15 Jahren.