Die sogenannten Ewigkeitschemikalien PFAS werden immer wieder in unserer Umwelt gefunden - auch im Meeresschaum von Nord- und Ostsee.

Jetzt zeigt eine Untersuchung der Umweltschutzorganisation Greenpeace, wie extrem hoch dort die Konzentration dieser gesundheitsschädlichen Chemikalien ist. In Deutschland gibt es aktuell dazu keine Grenzwerte für Badegewässer - in Dänemark schon. Setzt man die an, überschreitet die PFAS-Konzentration diese Grenzwerte an einigen Stellen um fast das 4.000-fache.

Für die Untersuchung wurden im letzten November und Januar Proben untersucht von der Nordsee von Stränden auf Sylt, in Sankt Peter Ording und auf Norderney und von der Ostsee aus Boltenhagen und Kühlungsborn. In Dänemark und den Niederlanden kamen frühere Messungen zu ähnlichen Ergebnissen. Dort wird seitdem vor dem Kontakt mit dem Meeresschaum gewarnt.

Mit PFAS werden unter anderem Pfannen beschichtet und sie werden auch für Outdoorbekleidung oder Verpackungen genutzt. Sie gelten als krebserregend.