Wer Ski fahren liebt, der müsste sich eigentlich auch für Klimaschutz einsetzen.

Denn je weniger sich die Erde erwärmt, umso eher gibt es zum Beispiel in den Alpen noch genug Schnee zum Ski fahren. Umweltschützer fordern deshalb den Internationalen Skiverband Fis auf, bessere Klimaschutz-Maßnahmen zu beschließen.

Hunderte Skirennen nicht berücksichtigt

Die Umweltorganisation Greenpeace und die Initiative "Protect Our Winters" werfen dem Verband Greenwashing vor. Sie zitieren aus einer Studie, laut der allein die vier größten Skirennen in den Alpen - in Kitzbühel, Schladming, Adelboden und Sölden - schon 85 Prozent der angegebenen Treibhausgas-Emissionen ausmachen. Über 30 weitere Weltcup-Events sowie hunderte andere Rennveranstaltungen sollen in den Zahlen gar nicht berücksichtigt sein.

Im Februar hatten schon rund 150 Sportler und Sportlerinnen mehr Klimaschutz gefordert. Hintergrund ist, dass der Verband seit vorletztem Jahr behauptet, klimapositiv zu sein. Dahinter steht ein umstrittenes Regenwaldprojekt in Peru, mit dem die Emissionen verrechnet werden.