Ein internationales Forschungsteam hat untersucht, wie sie in Küstenregionen die Biodiversität beeinflussen. Die Forschenden schreiben, dass sie meistens keine positiven Auswirkungen haben. Sie warnen auch vor "Greenwashing", also dass die Bauwerke umweltfreundlicher dargestellt werden, als sie eigentlich sind.



Das Team hat sich hauptsächlich auf die sogenannte bepflanzte graue Infrastruktur konzentriert. Das sind künstliche Riffe und Inseln, aber auch nicht mehr genutzte Ölplattformen, an denen sich jetzt Tiere und Pflanzen ansiedeln. Mit der Zeit zerfallen sie aber, verschmutzen die Meere und bieten keinen Lebensraum mehr.

Positiv: Das "Billion Oyster Project" in New York

Die Hauptautorin sagt aber auch, dass viele der Bauwerke jetzt da sind und man sie untersuchen sollte, um zu gucken, was die Biodiversität am wenigsten beeinflusst. Das Forschungsteam macht auch auf Projekte aufmerksam, die ihrer Meinung nach gut funktionieren: Zum Beispiel das "Billion Oyster Project" in New York. Das nutzt Metallkörbe, damit sich dort Austern ansetzen.