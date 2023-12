Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat angekündigt, die Kontrolle über große Teile des Nachbarlands Guyana übernehmen zu wollen.

Er hat die nächsten Schritte angekündigt, das Gebiet Essequibo in Guyana zur Provinz seines Landes zu machen. Vorher hatte Maduro in Venezuela eine Volksabtimmung abhalten lassen. In der hatte sich nach offiziellen Angaben die große Mehrheit dafür ausgesprochen, Essequibo als Teil Venezuelas zu erklären. Das Referendum ist allerdings schon in Venezuela selbst umstritten - abgesehen davon, dass es auch international keine Rechtskraft hat.