Die 16-Jährige Schwedin will sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ab dem Sommer ganz auf ihren Einsatz für mehr Klimaschutz konzentrieren. Eigentlich steht im August der Wechsel auf eine weiterführende Schule an - den will sie um ein Jahr verschieben. Schulpflicht gilt in Schweden in den ersten neun Schuljahren.

Im September will Greta Thunberg am Uno-Klimagipfel in New York teilnehmen, im Dezember dann an der Weltklimakonferenz in Santiago de Chile. Weil die Aktivistin aus Klimaschutzgründen nicht fliegt, arbeitet ihre Familie an Reise-Alternativen.