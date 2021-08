Durch die Waldbrände in Griechenland ist dort schätzungsweise eine Fläche von mindestens 60.000 Hektar zerstört worden.

Das haben Forschende eines Observatoriums in Athen ermittelt. Zum Vergleich: Das entspricht in etwa zwei Mal der Fläche Münchens. Im Dürresommer 2018 sind in Deutschland knapp 2.400 Hektar verbrannt - ein 25stel dessen, was in Griechenland bisher zerstört wurde. Und: Noch sind die Angaben vorläufig, weil immer noch Brände wüten - unter anderem auf der griechischen Insel Euböa. In der Region Attika sind Behörden zufolge einige Feuer inzwischen unter Kontrolle.

Das Bundesinnenministerium teilte mit, dass dutzende Feuerwehrleute aus Nordrhein-Westfalen und Hessen dort helfen sollen, Feuer zu löschen. Auch das Technische Hilfswerk schickt Kräfte los. Die Bundesregierung habe außerdem Lösch-Hubschrauber angeboten.

Auch in der Türkei gibt es große Waldbrände und im Süden Italiens - auf Sizilien. Dort hat die Regionalregierung für sechs Monate den Notstand ausgerufen.