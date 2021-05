In der griechischen Hauptstadt Athen kommen auf jeden Menschen drei streunende Katzen und Hunde.

Viele von ihnen sind in einem schlimmen Zustand - die Versorgung liegt bei den lokalen Behörden, denen oft das Geld dafür fehlt. Die Regierung will deshalb alle Hunde und Katzen zwangssterilisieren lassen - allerdings nicht nur die auf den Straßen, sondern auch Haustiere. Das stößt bei Tierärzten und Amateur-Züchterinnen auf großen Widerstand. In den Tiermedizinischen Praxen und Kliniken wurde vergangene Woche gestreikt, um gegen das geplante Gesetz zu protestieren. Heute gingen hunderte Tierbesitzer und -besitzerinnen vor dem griechischen Parlament auf die Straße.

Vor allem Amateur-Züchterinnen und Züchter argumentieren, dass die Sterilisationen uralte griechische Stammbäume beenden könnte. Tierschutzorganisationen begrüßen den Schritt dagegen. Der griechische Premier und der Präsident von Kreta haben vor kurzem Straßenhunde adoptiert, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Das Parlament soll im Juni über das Gesetz abstimmen.