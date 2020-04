Der Ornithologen-Verband des Landes hat nun eine Erklärung dafür. Schuld sind demnach außergewöhnlich starke Winde in Verbindung mit niedrigen Temperaturen. In den Frühlingsmonaten reisen Zugvögel von Afrika nach Europa, Griechenland liegt dabei auf einer der wichtigsten Flugrouten.

Windströme aus dem Süden haben dem Verband zufolge Vogelschwärme in Windströme aus nördlicher Richtung getrieben. Um den heftigen Windkollisionen zu entkommen, sollen viele erschöpfte Vögel in Richtung Festland geflogen sein. Dort verendete ein Großteil von ihnen. Betroffen sind nach Angaben der Ornithologen vor allem Schwalben und Mauersegler.

Laut der Tierschutzorganisation Anima wurden verendete Vögel in Straßen und auf Balkonen von Athen, in Nordgriechenland, an einem See nahe der Hafenstadt Nafplio sowie auf Ägäis-Inseln gefunden.

Blaumeisensterben in Deutschland

In Deutschland gibt es gerade ungewöhnlich viele tote Blaumeisen. Weil die Ursache unklar ist, bittet der Naturschutzbund Nabu, tote und kranke Vögel zu melden. Die Organisation will herausfinden, ob sich in Deutschland womöglich eine neue Vogelkrankheit ausbreitet. Im Moment ist von mehr als 150 Fällen die Rede.



Neben Blaumeisen sollen auch Kohlmeisen und andere kleine Singvögel betroffen sein. Laut Nabu wurden die ersten Fälle schon Mitte März gemeldet. Betroffen sind die Regionen vom Westerwald in Rheinland-Pfalz über MIttelhessen bis nach Thüringen.



Erkennen kann man die kranken Tiere laut Nabu unter anderem daran, dass sie apathisch und aufgeplustert auf dem Boden sitzen und nicht vor Menschen fliehen. Häufig seien Augen, Schnabel und Teile des Federkleids verklebt. Dieses Bild passe zu keiner bekannten Vogelkrankheit.