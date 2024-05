Schon länger wird in zwei Großstädten in Griechenland eine Hilfe-App gegen häusliche Gewalt getestet.

Die griechische Regierung wertet die Tests als Erfolg und will, dass die App bald im ganzen Land verfügbar ist. Bisher lief die Testphase auch ausschließlich mit Frauen. In Zukunft soll aber jeder und jede an die App kommen können - unabhängig vom Geschlecht.

Wer häusliche Gewalt erlebt, kann in der App einen Knopf drücken. Dadurch wird die Polizei alarmiert. Griechenlands stellvertretende Familienministerin sagt, dass jedem Opfer dabei geholfen werden soll, sich an staatliche Stellen zu wenden.

Eine App mit ähnlichen Funktionen wird auch in mehreren Regionen in Deutschland getestet und vom Innenministerium gefördert.