In Griechenland belegen immer mehr illegale Strandbars, Privatstrände und Tavernen Badeplätze.

Seit Jahren engagieren sich Menschen in den sozialen Medien gegen den illegalen Kommerz am Strand. Jetzt bekommen sie Unterstützung vom Finanzministerium. In dieser Saison wollen die Behörden zum ersten Mal mit Drohnen und einer App dagegen vorgehen. Im Mai flogen schon erste Drohnen über die Strände. Die Behörden können mit den Luftaufnahmen kommerziell genutzte Abschnitte ohne Konzession ausfindig machen. Die Hauptstadt Athen setzt außerdem auf die neue App "MyCoast". Besucher können darüber melden, wenn ein Strand illegal genutzt wird. Rund 6000 Hinweise gab es seit Ende April über die App.

Seit März gibt es auch neue Regeln für die Vermietung von Sonnenschirmen und Liegen. Sie müssen jetzt mindestens vier Meter vom Meer entfernt sein - an manchen Stränden sind sie ganz verboten. Mit den neuen Maßnahmen reagiert die Regierung auf den Protest im letzten Sommer. Einheimische forderten einen gesetzlich garantierten Zugang zum Strand auch für nicht zahlende Gäste.