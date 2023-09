Nach den Waldbränden in Griechenland gibt es jetzt heftigen Regen dort.

Die Behörden warnten vor Überschwemmungen, Erdrutschen und Stromausfällen, unter anderem in Regionen, in denen Flächen abgebrannt sind. Denn dort schützt die Vegetation die Böden nicht mehr davor, abzurutschen oder sich in Schlamm zu verwandeln.

Die heftigen Regenfälle und Gewitter trafen den größten Teil des griechischen Festlands und auch Inseln in der Ägäis-Region. Eine nationale Beobachtungstelle zählte über 7000 Blitze. Bis morgen Abend können je nach Region pro Quadratmeter hunderte Liter Wasser runterkommen.

Zu den Waldbränden hatte der Zivilschutz am Sonntag zum ersten Mal Entwarnungen für große Teile des Landes gegeben.