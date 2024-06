In Griechenland arbeiten die Menschen ohnehin schon besonders viel, verglichen mit anderen europäischen Ländern.

Doch der Fachkräftemangel ist auch dort groß und deshalb soll jetzt eine Sechs-Tage-Woche möglich werden. Ab dem 1. Juli können Arbeitgeber in Griechenland den Angestellten vorschlagen, auch am Wochenende noch einen Tag mehr zu arbeiten. Das soll sich lohnen: Für den sechsten Arbeitstag erhalten sie einen Aufschlag von 40 Prozent mehr Gehalt. An Sonn- und Feiertage gibt's sogar mehr als doppelt so viel.

Gewerkschaften kritisieren das Gesetz als Ausbeutung. Der Arbeitsminister hält dagegen, dass in der Industrie ohnehin Überstunden gemacht würden und die würden oft schwarz bezahlt. Das soll mit der neuen Sechs-Tage-Möglichkeit aufhören.

Der Fachkräftemangel in Griechenland ist auch eine Folge der Finanzkrise seit 2010. Damals wanderten Hunderttausende gut ausgebildete junge Leute ins Ausland ab.