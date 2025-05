Billigere Taxis, damit die Leute nach dem Trinken nicht selber fahren -

Das war ein Plan vom Verkehrsministerium in Griechenland, um was gegen Betrunkene am Steuer zu unternehmen und so Unfälle zu verhindern. Die Regierung wollte dafür die Taxi-Preise am Wochenende subventionieren. Das geht aber nach hinten los: Die Taxi-Fahrerinnen und Fahrer in Athen halten davon gar nichts und haben einen 48-Stunden-Streik angekündigt.

Der Präsident der Taxi-Fahrer-Gewerkschaft in der Athener Metropolregion hat einer Zeitung gesagt, "Wir sind kein Fahrdienst für Betrunkene". Er findet, durch die Maßnahme würde quasi der Alkoholkonsum selber subventioniert. Viele Taxi-Fahrer hätten im Laufe ihres Lebens oft gefährliche Situationen mit Betrunkenen - die würden durch den Plan der Regierung verhöhnt. Der Streik dagegen soll kommende Woche losgehen.