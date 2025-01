Der Klimawandel verändert auch die Art und Weise, wie wir Urlaub machen.

Am Mittelmeer gibt es in vielen bei Touris beliebten Ländern immer häufiger Dürren - zum Beispiel in Griechenland. Das Land hatte in den letzten zwei Sommern mit extremer Trockenheit zu kämpfen. Die Urlaubssaison belastet dort die Wasservorräte nochmal zusätzlich.

Die griechische Regierung plant jetzt eine neue Maßnahme dagegen: Swimmingpools sollen mit Meerwasser gefüllt werden dürfen. Bisher gibt es gesetzliche Hürden, die das schwierig machen - laut Tourismusministerium sollen die abgebaut werden. Dann könnten zum Beispiel Hotels auf griechischen Inseln diesen Sommer direkt Wasser aus dem Meer in ihre Becken pumpen, und Süßwasser sparen.

Jedes Jahr kommen zig Millionen Urlauberinnen und Urlauber nach Griechenland. Und das macht nicht nur der Umwelt zu schaffen - auch der Tourismus selbst leidet laut Regierung, wenn Urlaubsziele durch Folgen des Massentourismus weniger attraktiv werden.