Griechenland will auch im Winter mehr Touris anlocken.

Die griechische Regierung hat Investitionen angekündigt, um den Wintersport-Tourismus anzukurbeln. 50 Millionen Euro aus dem EU-Wiederaufbau-Fonds nach Corona sollen in Bergregionen fließen. Einige Skigebiete planen, in moderne Liftanlagen zu investieren und in Kunstschnee-Anlagen. Im jetzigen Winter spielt das Wetter mit und es liegt oft Schnee auf den Pisten, aber tendenziell werden die Bergregionen in Griechenland seit Jahrzehnten trockener und wärmer. Es gibt etwa 20 relativ kleine griechische Skigebiete. Geplant ist, sie auch im Sommer zu vermarkten. Die kühleren Bergregionen sollen für Wanderer oder Mountainbiker attraktiver werden.

Umweltschützer vom WWF Griechenland sehen das kritisch, sie befürchten Nachteile für Natur und Artenvielfalt, wenn die Gebiete stärker ausgebaut werden.

Andere hoffen auf eine bessere Perspektive für junge Menschen. Denn viele sind aus den Bergregionen abgewandert, weil es dort keine Jobs gibt.