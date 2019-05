Beim Grillen sollte man darauf achten, woher die Kohle kommt. Doch das ist gar nicht so einfach.

Die Stiftung Warentest hat 17 Beutel Holzkohle untersucht und festgestellt, dass Tropenholz drin sein kann. In fünf der Beutel war Holz aus Raubbau in Urwäldern versteckt. Die Verbraucherexperten kritisieren, dass die Branche wenig transparent arbeitet und Herkunft und Art der Hölzer oft verschweigt. Auf neun Säcken gab es keine Angaben zur Herkunft. In einem Fall gab es sogar eine bewusste Täuschung: Auf dem Grillkohle-Sack war das FSC-Siegel zu finden. Es steht für nachhaltig bewirtschaftete Wälder. Trotzdem fanden die Tester Tropenholz.

Aber auch wenn die Kohle aus Europa kommt, kann es Probleme geben, zum Beispiel beim Herkunftsland Ukraine: Dort gibt es laut den Warentestern viel Korruption und illegalen Holzeinschlag. Letztes Jahr wurden rund 233.000 Tonnen Holzkohle nach Deutschland importiert. Empfohlen werden Produkte mit Siegeln und möglichst genauen Angaben.