In Malaysia liegen gerade viele Menschen mit Grippe flach.

Nach Angaben der Behörden kursiert das Influenza-Virus besonders unter Schülerinnen und Schülern und an Kindergärten. Jetzt greift die Regierung auf ein Mittel aus der Corona-Pandemie zurück: Schulschließungen.

Einige Schulen bleiben gerade zu, die genaue Zahl wurde nicht genannt. Aber etwa 6000 Schüler sollen bisher davon betroffen sein. Für sie fällt erst mal rund eine Woche der Präsenzunterricht weg - gut einen Monat, bevor in Malaysia Abschlussprüfungen für bestimmte Klassen losgehen.

Das malaysische Gesundheitsministerium hatte zuletzt einen starken Anstieg an Influenza-Ausbrüchen gemeldet. Betroffen sind vor allem Bundesstaaten auf der malaiischen Halbinsel.