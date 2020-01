Eine neue Studie zeigt, dass schon zwei Wochen Bewegungsmangel Muskeln und Knochen schwinden lässt. Grizzlybären kriegen das besser hin. Im Fachmagazin Scientific Reports erklären Forschende aus Berlin, Greifswald und den USA wie die Bären viele Monate im Winterschlaf überstehen, ohne dass ihre Muskeln unter der fehlenden Bewegung leiden. Möglicherweise können die Strategien der Bären auch Menschen helfen, Muskelschwund vorzubeugen.

Nur selbst produziert hilft

Die Forschenden haben Muskelproben von Grizzlybären während des Winterschlafs und danach untersucht und entdeckten Proteine, die während des Winterschlafs in den Muskelzellen erhöhte Mengen bestimmter Aminosäuren erzeugen. Auch isolierte Muskelzellen von Menschen und Mäusen mit Muskelschwund ließen sich durch diese Aminosäuren zum Wachstum anregen. Es reicht aber nicht, sie in Form von Tabletten oder Pulvern zu geben, sondern der Studie zufolge ist es offenbar wichtig, dass der Muskel diese Aminosäuren selbst produziert, damit sie an die Orte gelangen, an denen sie gebraucht werden. Wie das geht, soll jetzt weiter untersucht werden.