In der Schweiz läuft gerade die Biathlon-Weltmeisterschaft.

Und im Single Mixed-Wettkampf wurde jetzt ein Stück Sportgeschichte geschrieben: Mit den Geschwistern Ukaleq und Sondre Slettemark tritt zum ersten Mal überhaupt eine Mannschaft aus Grönland bei einer Wintersport-WM an. Die beiden nehmen schon seit Jahren an Biathlon-Wettkämpfen teil. Ukaleq Slettemark war zum Beispiel auch bei Olympia in Peking mit dabei. Dort durfte sie aber nicht unter der Flagge Grönlands starten, weil es offiziell ein autonomer Teil von Dänemark ist. Bei der WM in der Schweizer Lenzerheide ist das aber erlaubt.

Auch Hallensport beliebt in Grönland

Die Geschwister haben ihre ersten Erfahrungen nicht beim Sportschießen auf dem Schießstand gemacht - sondern, wie es in Grönland noch üblich ist, beim Rentierjagen. Sport ist in dem eisigen Land beliebt, vor allem natürlich Wintersportarten, aber auch Badminton, Fußball oder Handball. Wegen der harten Winter können nicht alle Sportarten das ganze Jahr über in Grönland trainiert werden.