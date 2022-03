Obwohl Grönland ziemlich kalt ist, siedeln auf der Insel im hohen Norden seit Jahrtausenden Menschen.

Unter anderem während des Mittelalters auch die Wikinger. Eine große Frage in der Geschichtsforschung ist: Warum gaben die Wikinger ihre südgrönländischen Siedlungen im frühen 15. Jahrhundert auf? Einer gängigen Theorie zufolge war eine Abkühlung des Klimas der Grund.

Dem widersprechen jetzt Forschende aus den USA. Sie haben Sedimentproben aus einem See in der Nähe alter Wikinger-Bauernhöfe untersucht. Dabei haben sie Hinweise gefunden, dass sich die Temperatur damals über längere Zeit kaum veränderte. Stattdessen wurde es im Laufe der Zeit in der Gegend der Wikingersiedlungen immer trockener. Das Forschungsteam geht deswegen davon aus, dass am Ende Dürre der Grund war, warum die Bauern mit norwegischen Wurzeln ihre Höfe in Südgrönland verließen.

Ihre Analysen haben die Forschenden im Fachmagazin Science Advances veröffentlicht.